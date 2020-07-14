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    HaberlerEkonomi Haberleri Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a 500 milyon dolarlık kredi
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    14.07.2020 - 10:41 | | İHA

    Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a 500 milyon dolarlık kredi

    Dünya Bankası, Özbekistan'daki tarım sektörü modernizasyonü projesini desteklemek üzere 500 milyon dolar ayırdı.

    Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a 500 milyon dolarlık kredi

    Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ve Dünya Bankası Orta Asya Bölge Direktörü Liliya Burunciuc tarafindan imzalanan kredi anlaşması imza töreni video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

    Özbekistan tarım sektöründe pamuk ve buğday yetiştirme oranını azaltarak, intensif meyve ve sebze üretimini artırmaya, damlama sulama sisteminin uygulanmasına, tarım makinaları parkının yenilenmesine ve ülkede seracılığı geliştirmeye yönelik programların finanse etmek amacıyla tahsis edilen kredi, Özbekistan'da tarım ihracatının artmasına katkı sağlayacak, tarım sektöründe yeni iş yerleri yaratılmasına imkan verecek.

    Dünya Bankası, Özbekistan'da tarım, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, kentsel gelişim, içme suyu ve diğer alanlarda toplam tutarı 4,4 milyar dolar olan 23 projenin hayata geçirilmesi için kaynak sağlıyor.

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