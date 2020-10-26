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    HaberlerEkonomi Haberleri Dünya sofrasına Yozgat trüfü
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    26.10.2020 - 07:00 |

    Dünya sofrasına Yozgat trüfü

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, dünyanın en pahalı mantarları arasında yer alan trüf mantarının üretimini artırmak için  yaptığı çağrı üzerine Yozgatlı çiftçi, harekete geçerek proje hazırladı.

    Dünya sofrasına Yozgat trüfü

    Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Yukarıtekke köyünde çiftçilik yapan Hayati Duran ve oğlu Mevlüt Duran (40), trüf mantarı üretmek için kolları sıvadı.

    2.5 hektar tarlasına trüf mantarı aşılı meşe fidanı diken üretici 10. yıldan itibaren yıllık 50 bin euro gelir elde etmenin hesabını yapıyor. Duran, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu mantar üretimine teşvik verdiğini öğrenince proje hazırladıklarını anlattı.

    5 yıl ürün yok

    Duran, yüzde 65 hibe destekli 250 bin lira değerinde proje hazırlayıp hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Tarladan arpa ve buğdaydan yıllık 7 bin 500 lira gelir elde ediyoruz. Trüf mantarında ilk ürün 5 yıldan sonra alınıyor, 5 yıldan sonra her yıl 15 bin euro gelir hedefliyoruz. 10. yıldan itibaren ise yıllık 50 bin euro gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

     

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