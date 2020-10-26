Dünya sofrasına Yozgat trüfü

Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Yukarıtekke köyünde çiftçilik yapan Hayati Duran ve oğlu Mevlüt Duran (40), trüf mantarı üretmek için kolları sıvadı.

2.5 hektar tarlasına trüf mantarı aşılı meşe fidanı diken üretici 10. yıldan itibaren yıllık 50 bin euro gelir elde etmenin hesabını yapıyor. Duran, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu mantar üretimine teşvik verdiğini öğrenince proje hazırladıklarını anlattı.

5 yıl ürün yok

Duran, yüzde 65 hibe destekli 250 bin lira değerinde proje hazırlayıp hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Tarladan arpa ve buğdaydan yıllık 7 bin 500 lira gelir elde ediyoruz. Trüf mantarında ilk ürün 5 yıldan sonra alınıyor, 5 yıldan sonra her yıl 15 bin euro gelir hedefliyoruz. 10. yıldan itibaren ise yıllık 50 bin euro gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.