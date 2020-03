Dünyaları kendin yapla oynatıyor

Türkler tarafından geliştirilen mobil oyunlar başarılarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Türk oyun firmasının geliştirdiği ‘kendin yap (do it yourself)’ konseptli ‘Weld It 3D’ kısa sürede dünyayı fethetti. Başta ABD olmak üzere pek çok ülkede ilk üçe giren oyun, bir ayda 4 milyon kullanıcıya ulaştı.

Fiber Games’in geliştirdiği ‘hyper casual’ denilen toplu ulaşım gibi alanlarda hızlıca oynanabilen oyun türündeki Weld It 3D, bir yılda 10 milyon indirilme rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Cepte tamirat ve boya

Fiber Games kurucusu Sinan Akkol, metrobüs oyunları da denilen hyper casual oyunların toplu taşımada yolculuk yaparken bile tek elle rahatlıkla oynanabildiğini belirterek, sadece Türkiye’de değil dünyada bu oyun türünün hem üretimi hem de oyuncu sayısı açısından yükselişte olduğunu söyledi. Bu alanda açığı görerek ‘kendin yap’ türünde bir oyun geliştirdiklerini aktaran Akkol, “Weld It 3D oyunu içerisinde parçaları kaynaklayarak ve boyayarak belli modeller haline getiriyorsunuz. Reklam tabanlı bir mobil oyun. Hasar görmüş bir parçayı tamir etme, kaynak yapma, boyama tarzında. Rahatlatıcı ve kafayı boşaltıcı. Şu anda 60 level’ı var. Biz yeni prototiplerle bir 60 level daha eklemeyi planlıyoruz. Özellikle Amerika’da çok tuttu. 14 Ocak’ta lanse etmemize karşın bir ayda 450 bin dolar kazandı” bilgisini verdi. Akkol, özellikle ‘kendin yap’ konseptinin yaygın olduğu ülkelerde bu oyunun çok sevildiğini dile getirerek, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde ise indirilme sayılarında doğrudan bir numaraya yerleştiklerini aktardı.

Sinan Akkol, oyunun 7’den 70’e her yaş grubuna hitap ettiğini, ileri yaş grubunun devamlı oynayan oyuncular arasında yer aldığını kaydetti. 154 ülkede oynanan oyun en büyük ilgiyi ABD’de gördü. 4 milyon oyuncunun 3 milyonu bu ülkede yer alıyor. Weld It 3D’nin geliştirme fikri Fiber Games İş Geliştirme Sorumlusu Berk Çağatay Albayrak’a ait. Albayrak, televizyonda ‘kendin yap’ tarzında bir program izlerken böyle bir oyun olmadığı ve insanların buna ilgi gösterebileceği fikrinden esinlenmiş. Tamamen Türk geliştirici ve tasarımcılar tarafından oyun oluşturulmuş.

Kral Şakir’i de oyunlaştırıyor

Fiber Games’in kurucu ortağı Faruk Akıncı ise, farklı bir bilgisayar oyunu üzerinde de çalıştıklarını dile getirerek, “Cartoon Network’de yayınlanan Türk çizgi dizisi Kral Şakir’i de oyunlaştırmak için çalışıyoruz. 2016 yılında seri yayınlanmaya başladı.

Çizgi film geliştiricisi ve kitap yayıncısıyla beraber çalışıyoruz. Bu midcore denilen daha sofistike, komplike bir oyun olacak. Nisan ayında lansmanını yapacağız. 20 yıldır oyun sektöründeyiz. Dört yıllık planlarımız arasında dünya çapında bir oyun üretim stüdyosu olma hedefimiz var” dedi.