Dünyanın inşaatına Türk damgası

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Engineering News Record Dergisinin (ENR) verilerine göre, 2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmasının bulunduğunu açıkladı. Pekcan, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin 2020 yılı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı. Bir önceki yıl ilk 100 firma arasına giren Türk firması sayısı 7 iken, 2019’da bu sayının 9’a çıktığını, ilk 30’da da 1 firmanın yer aldığını belirten Pekcan, “2019 yılında en başarılı 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firması bulunmaktadır. Bu rakamlar itibarıyla ENR 250 listesinde Türkiye olarak firma sayısı itibariyle 2’nci, gelirler itibariyle ise 7’nci sırada yer almaktayız” dedi. Kovid-19 salgınından Türk müteahhitlik sektörünün de etkilendiğine dikkat çeken Pekcan, “Bu nedenle 250 müteahhitlik firmasının gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 3 daralma söz konusudur. Ama çok şükür ki, bizim firmalarımızda bir önceki seneye göre daralma görmüyoruz” diye konuştu. Müteahhitlik sektörü kadar önemli olan diğer bir sektörün de teknik müşavirlik olduğunu vurgulayan Pekcan, 225 tasarım firması arasında da 6 Türk firmasının bulunduğunu bildirdi.

127 ülkedeler

Pekcan, Türk müteahhitlik sektörünün 127 ülkede 407 milyar dolar değerinde 10 bin 274 proje üstlendiğini belirterek, 1972-2002 dönemindeki 30 yıl içerisinde, yurtdışında üstlenilen iş hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu, son 18 yıllık dönemde ise yurt dışında üstlenilen iş hacminin 357 milyar doları geçtiğini kaydetti. Teknik müşavirlik sektörünün de 118 farklı ülkede toplamda 2,5 milyar dolara yakın yurt dışı proje büyüklüğüne ulaştığını dile getiren Pekcan şöyle konuştu: “Müteahhitlik sektöründe geçen yıl ticaret savaşları ve siyasi belirsizliklere rağmen 19 milyar dolarlık proje üstlendik. Hedefimiz de 2020 yılından itibaren 20 milyar dolar ve üstüydü. Ancak Kovid-19 koşullarından bütün uluslararası projeler olumsuz etkilendi. Pandemi sonrası dönemde de el birliği, güç birliğiyle 20 milyar doları aşan rakamların üzerine çıkacağımıza inanıyorum.”

Projelerde Türk malı kullanım oranlarının da arttığına işaret eden Pekcan, “Eximbankımız da tüm finansman imkanlarıyla sektörümüzün destekçisi olmaya devam edecektir” dedi.

Çin’in ardından ikinci

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de listede 2002’de 5 firmayla temsil edilen sektörün bu yıl 44 firmayla Çin’in ardından ikinci sırada yer almasının gururunu yaşadıklarını ifade etti. Yenigün, “Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi ve belirsizlikleri fırsata çevirmek ve küresel inşaat pazarından aldığımız yüzde 4.6’lık payı, orta vadede yüzde 7’ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz” dedi.

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 127 ülkede proje üstlendiğini anlatan Yenigün, “Faaliyetlerimiz Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yoğunlaşıyor. Pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımız çerçevesinde, son dönemde Avrupa’da önemli projeler üstleniliyor. Ayrıca, Endonezya’daki, ABD, Kanada ve Güney Amerika ile Sahra Altı Afrika ülkelerindeki fırsatları sektör olarak araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.