‘Dünyayı doyuran kimse lider odur’

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ihracatta rekorlar kırdıklarını, bunda ticaret borsalarının katkısının da büyük olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili temiz kalabilmiş bir ülke olarak işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırdığını belirterek, “Bunu dünya pazarlarına mutlaka pazarlamamız lazım” dedi.

Arazi bankacılığı

Türkiye’nin pazarlama itibarıyla çok önemli kesişim yolları ve hava ulaşım koridorlarının ortasında olduğunu hatırlatan Pakdemirli, Türkiye’ye yakın trilyonlarca dolarlık pazar olduğunu belirtti. Pakdemirli, “Dünyada değişen koşullara uyum sağlayan dinamik iş sektörümüz var. Bugün itibarıyla ne yazık ki dünyada Kovid-19 ile ilgili bir pandemi var. Bununla alakalı Türkiye yine temiz kalabilmiş bir ülke olarak işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırıyor. Bunu dünya pazarlarına mutlaka pazarlayabiliyor olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, atıl durumdaki hazine ve şahıs arazilerinin arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılması gerektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Ölçek ekonomisine geçmeliyiz. Bu devirde ayakta kalmak istiyorsan, çok üretecek, çok alacak, çok satacaksın. Bu devrin kuralı bu” dedi.

Türkiye’nin çevre coğrafyasında 2 milyar kişinin yaşadığına dikkati çekerek, 500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal edildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Tüm bu coğrafyayı biz doyurabiliriz. Dünyayı doyuran kim ise dünyanın lider ülkesi de odur” dedi.