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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB dijital paranın bankanın hedeflerini destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirecek
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    11.02.2020 - 18:52 | | AA

    ECB dijital paranın bankanın hedeflerini destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirecek

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital para konusunda, "Merkez bankasına ait bir dijital paranın kamuya hizmet verip vermeyeceğini ve ECB’nin hedeflerini destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirmek istiyoruz.” dedi.

    ECB dijital paranın bankanın hedeflerini destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirecek

     

    Lagarde, Avrupa Parlamentosunda (AP) ECB’nin 2018 Yıllık Raporu'nun sunumunu yaptı.

    Dijital paralar konusunda fırsatları ve zorlukları araştırmak için ocak ayında Eurosystem içinde bir ekip oluşturduklarını hatırlatan Lagarde, “Merkez bankasına ait bir dijital paranın kamuya hizmet verip vermeyeceğini ve ECB’nin hedeflerini destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirmek istiyoruz.” diye konuştu.

    Lagarde, dijitalleşme ve iklim değişikliğinin, hazır olup olmadığına bakmadan, herkesi etkileyeceğine işaret ederek, “Elimizden gelenin en iyisini hazırlamamız gerekiyor. ECB, ödeme hizmetleri ve finansal istikrar için teknolojik gelişmelerin potansiyelini ve etkilerini değerlendirmekte ve aynı zamanda bu tür yeniliklere aktif bir katkı sağlamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

    ECB Başkanı Lagarde, diğer beş merkez bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ile birlikte bu alandaki deneyimlerini paylaşacaklarını anlatarak, dijital para birimlerinin potansiyel kullanımını değerlendireceklerini söyledi.

    ECB Yönetim Kurulu’nun, ECB'nin yetkisi doğrultusunda fiyat istikrarını sağlamak için kararlı bir şekilde hareket ettiğini vurgulayan Lagarde, “Para politikası kasabadaki tek oyun olamaz ve olmamalıdır.” ifadesini de kullandı.

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