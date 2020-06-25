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    HaberlerEkonomi Haberleri ECB Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden likidite sağlayacak
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    25.06.2020 - 12:04 | | AA

    ECB Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden likidite sağlayacak

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlayacak yeni repo programı başlattığını duyurdu.

    ECB Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden likidite sağlayacak

     

    Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, yeni Avrosistem Repo Programı (EUREP) ile Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro cinsinden finansman sağlanabileceği bildirildi.

    Açıklamada, bankanın bu adımı, Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarının koronavirüs salgını nedeniyle likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla tedbir amaçlı olarak sunulduğu belirtildi.

    ECB açıklamasında, yeni programın Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına euro cinsinden borçlanma imkanı tanıyacağı, programın 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar süreceği kaydedildi.

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