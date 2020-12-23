Edirne'de yaklaşık 132 bin dekar tarım arazisi sulamaya hazır

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'de inşaatı devam eden önemli sulama projelerinin başında "Hamzadere Barajı Sulaması"nın geldiğini belirtti.

Bu kapsamda 273 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade eden Yıldız, bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 396 milyon 358 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Yıldız, "Hamzadere Barajı Sulaması" işi kapsamında 2020 yılı öncesi İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde 116 bin 570 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl 6 bin 400 metre uzunluğunda sulama kanalı inşaatı ve 40 bin metre borulu şebeke, 390 sanat yapısı imalatı yapılmıştır. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 düzeyinde olan işte, 2020'de yapılan imalatlar karşılığında ilave 15 bin dekarlık tarım arazisi sulamaya hazır hale getirilmiş ve sulamaya açılması için çalışmalar hızla devam etmektedir. Böylece Edirne'de Hamzadere Barajı Sulaması ile 131 bin 570 dekar tarım arazisi sulamaya hazır hale getirildi."

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Yıldız, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini, çalışmalarını bu yönde kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.