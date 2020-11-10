Efsane indirimlerde fiyatlara dikkat

Kasım ayına yayılan Bekarlar Günü, Efsane Cuma ve Siber Pazartesi indirimleri birbiri ardına gelirken, tüketici şikayetleri de artıyor. Bu dönemde özellikle fiyatları yükseltip daha sonra normal fiyatıyla indirim varmış gibi gösteren uygulamalar büyük tepki topluyor.

Tüketiciler Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Bülent Deniz, geçen yıl kasım indirimlerinde yaşanan mağduriyetlerin bu yıl da yaşanmaya başladığını belirterek, “İlk şikayet indirime girdiği iddia edilen ürünlerin fiyatlarının artırılıp sonra düşürülmesi. İndirim yapıldığı iddia edilen ürünler normal fiyatından bile daha yükseğe satışa konulabiliyor. İndirimlerin ve fiyatın manipüle edildiğini düşünen tüketiciler hakem heyetine başvurabilir. Fiyatların fotoğraflarını alarak indirime girmeden önceki fiyattan daha yüksek olduğunu ispat edenler fiyat farkını geri alabilir” dedi.



Stokta olmayan ürünler

Diğer bir şikayet konusunun da elektronik ticaret sitelerinde stokları olmayan ürünlerin satışa sunulması olduğunu dile getiren Deniz, “Ürün tedarik edilemediğindenn tüketiciye gönderilemiyor. Tüketici parasını geri almak için uğraşmak zorunda kalıyor. Diğer bir şikayet konusu da üründeki görselin yerine başkasının gönderilmesi. Tüketiciye giden ürün farklı oluyor.



Ayrıca kargolar da önemli bir sorun. Ürünler zamanında yollanmıyor” dedi.



Yalancı indirim



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yalancı indirimlerle tüketicilerin aldatılmak istendiğini belirterek, şunları söyledi: “Ürünün fiyatı önce artırılıyor sonra ise normal fiyatına çekilip indirim varmış gibi gösteriliyor. Tüketiciler istismar ediliyor. İndirim beklentileri sahte indirimlerle boşa çıkartılıyor. Tüketici Kanunu’nun 54’üncü maddesi yalancı indirimi yasaklıyor. Ayrıca 61’inci maddesi de yanıltıcı ticari ilan ve reklamlara yasak getirdi. Tüketicilerin bu dönemde yalancı indirimler, dolandırılma, sahte ürünlere karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Büyük indirim kampanyalarıyla yanıltıcı ilan ve reklamlar daha da artmış durumda. Açık adresi, unvanı ve mersis numarası olmayan yerlerden alışveriş yapmayın. Sosyal medyadan alışveriş yapmayın.”



İhtiyaç yoksa alma



Bülent Deniz, bu dönemde alışveriş yapacak tüketicilere şu önerilerde bulundu: “Emin olmadığınız indirimle ilgili satın alma yapmayın. Fiyatı artırıp sonra indirimmiş gibi göstermek rutin bir uygulama haline geldi. Bu furyada ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Fiyatı ucuz diye bir kenarda duracak ürün almayın. Bu zor dönemde ihtiyacınız olmayan ürüne para yatırmak akıllıca olmayacaktır. Bu indirimlerin temel amacı stokları, modeli geçmiş ürünleri temizlemek. Alacağınız ürünün yeni modelinin hemen çıkacağını bilin. Alışveriş yapacağınız sitenin bilgilerini, Ticaret Bakanlığı’nın Etbis sistemi üzerinden mutlaka sorgulatın.”