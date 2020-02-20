20.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ege büyük balkon istiyor Doğu’ya mutfak yetmiyor
Hafele Türkiye tarafından yayınlanan ‘Konutta Bölgelere Göre Kullanıcı Alışkanlıkları’ araştırmasına göre, Ege Bölgesi’nde en çok geniş balkona önem verilirken, yemek kültürünün çok güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da birden fazla mutfağın olduğu mimari tasarımlar öne çıkıyor.
Oturma odası...
Araştırmaya göre Marmara’da yavaş yavaş kaybolan oturma odası kültürü, İç Anadolu’da hâlâ devam ediyor.
Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Marmara Bölgesi denildiğinde ilk akla gelen İstanbul olduğu için bu ilde iç mimari anlamda çoğunlukla modern mekanlar ve ufak metrekareler ile karşılaşıyoruz. Ebeveyn banyosu ve giyinme alanı son zamanların önem verilen konusu” dedi.
Uytun, daha çok az katlı evlerin yoğun olduğu Karadeniz’de ciddi dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, yeni binalarda yüksek katların dikkat çektiğini, Karadeniz’de de geniş balkonların konut yatırımcılarının önemli bir tercih sebebi olduğunu aktardı.
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