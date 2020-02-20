Ege büyük balkon istiyor Doğu’ya mutfak yetmiyor

Oturma odası...

Araştırmaya göre Marmara’da yavaş yavaş kaybolan oturma odası kültürü, İç Anadolu’da hâlâ devam ediyor.

Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Marmara Bölgesi denildiğinde ilk akla gelen İstanbul olduğu için bu ilde iç mimari anlamda çoğunlukla modern mekanlar ve ufak metrekareler ile karşılaşıyoruz. Ebeveyn banyosu ve giyinme alanı son zamanların önem verilen konusu” dedi.



Uytun, daha çok az katlı evlerin yoğun olduğu Karadeniz’de ciddi dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, yeni binalarda yüksek katların dikkat çektiğini, Karadeniz’de de geniş balkonların konut yatırımcılarının önemli bir tercih sebebi olduğunu aktardı.