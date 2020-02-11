Elektrik faturalarıyla ilgili önemli detaylar! Bunu yapan az öder...

Mahmut Ekinci / Milliyet.com.tr

Beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 61,8’ini kullanıyor. Bilinçli enerji kullanımı ve tasarruf için hangi cihazın ne kadar elektrik harcadığını öğrenerek faturaları hafifletmek mümkün. Evin farklı alanlarında kullanılan aletler ve bunların tükettiği elektriğe göre farklı tasarruf önlemleri alınabiliyor.

Beyaz eşyalar kendi içinde incelendiğinde buzdolabı yüzde 18’lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Bu da beyaz eşyaların verimli enerji sınıfının önemini gösteriyor. Ev geneline bakıldığında beyaz eşyalardan sonra elektrik kullanımı dağılımında sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor.

Kışın hangi ev aleti ne kadar elektrik harcıyor?

Kışın, yaza göre evde daha fazla vakit geçiriyoruz. Haliyle daha çok elektrik harcıyoruz. Isıtıcılar, televizyon derken fatura da şişiyor. Kış aylarında evlerdeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 186 artıyor. Yazın klima kullanımı ile birlikte elektrik tüketimi kışa göre daha fazla olsa da kış aylarında klimanın yerini elektrikli ısıtıcılar alıyor. Aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlar kış aylarında artarken, bunların elektrik faturasına yansıması önemli düzeyde oluyor.

Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL’ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere baktığımızda ise, ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor.

A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buz dolapları saatte 0,07 TL tüketiyor. En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor.

Kışın nasıl tasarruf yapılır?

Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.

Hava soğuk olduğu için sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu su ısıtıcısı kullanımını da artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Kettle’da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli.

Elektrikle su ısıtmak, doğal gaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlar. Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere yakın olmalı (en fazla 6 metre). Sıcak su boruları izole edilmiş olmalı. Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanmalı. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart.

Kışın gelmesiyle akılları en çok kurcalayan doğal gaz faturası oluyor. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir. Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.

Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor. Bir başka önlem ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş olur.

İş yerlerinde nasıl tasarruf edilir?

Türkiye’de 7 milyon ticarethane bulunuyor ve ülkedeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 30’u ticarethanelerde gerçekleşiyor. Ofiste en çok elektrik harcayan cihazlar ve kalemler sırasıyla klima, bilgisayar, aydınlatma, fotokopi ve faks makinesi, kahve makinesi olarak sıralanıyor.

İşletme olarak hangi kalemin ne kadar enerji harcadığını bilmek tasarruf yapmak için atılacak ilk adımdır. Bu denetimi yapanlar enerji denetim şirketleri, paranızın hangi cihazlara gittiğini söyleyebilir, elektrik daha efektif nasıl kullanılır gibi konularda size yol gösterebilirler. Üstelik piyasadaki danışmanların büyük bir çoğunluğu size tasarruf sağlamadıkça herhangi bir ücret talebinde de bulunmazlar.

Bilgisayarları, monitörleri, yazıcıları ve diğer aygıtları kullanmadığınız zaman kapatmak veya uyku moduna geçirmek enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Aynı şey ofis mutfaklarındaki eşyalar için de geçerli, kahve makinesi, varsa mikrodalga fırın…

Özellikle plazaların en büyük derdi gündüz saatlerinde bile ışık yakmak zorunda kalmaktır. Pencere ve camların önünde ışığı kesen şeyleri kaldırarak içeri daha çok güneş ışığı girmesini sağlayabilirsiniz.

60Watt’lık ampulü, 18Watt’lık enerji tasarruflu ampulle değiştirmek uygulaması kolay bir tasarruf yöntemi olacaktır. Geleneksel ampuller yerine LED ampuller kullanarak yüzde 90’lara varan oranda tasarruf etmek mümkün.

Akıllı termostatlar, ofiste kimse yokken (geç saatler, hafta sonları vs.) ortamın ısısını ayarlamanızı sağlar. Mesai saati başlamadan yarım saat önce çalıştırılabilir ve ideal sıcaklığa getirilebilir. Aynı şekilde herkes çıktıktan sonra kapatılabilir. Yazın ofislerin ideal sıcaklığı 25, kışın ise 19 derecedir. Buna göre ayarlama yapılabilir. Küçük bir not, kışın ofisinizi 1 derece soğuk, yazın ise 1 derece sıcak tutmak yüzde 10’a kadar tasarruf etmenizi sağlayabilir.

80 liraya düşürüldü

Hem ev hem de işyerleri için alınabilecek ortak tasarruf önlemlerinden biri de tedarikçi değiştirmek. Alınan karara göre, 2019 yılında ortalama 94 TL olan limit, 2020 yılı itibariyle 80 TL’ye düşürüldü. Böylece aylık 80 TL ve üstünde elektrik faturası ödeyen 25 milyona yakın elektrik tüketicisi tedarikçi değiştirip tasarruf edebilecek. Ticarethane ve sanayi abone grupları için ise elektrik piyasası meskenlere göre daha hareketli ve tedarikçiler oldukça cazip tasarruf fırsatları sunuyor. Ulusal tarifeden elektrik kullanan ticarethane aboneleri elektrik enerjisinin kiloWatt saati başına vergiler dahil toplam 82 kuruş öderken, elektrik tedarikçisi değiştirdiklerinde yüzde 15’ler civarında daha ucuz birim fiyatla elektrik kullanabiliyor.

İnternetten elektrik tedarikçisi değiştirme servisi olan EnCazip, tüketicilere doğru bilgiler ve güncel veriler ile elektrik tedarikçilerinin tarifelerini saniyeler içinde karşılaştırarak en cazip elektrik tedarikçisini bulmalarını sağlıyor, kolayca tedarikçi değişikliği işlemlerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyor. Bu yolla, şu anda işyerleri için daha ucuz fiyattan elektrik tüketerek bir elektrik faturasında yüzde 30 civarında tasarruf edilebiliyor. Türkiye’de internetten elektrik tedarikçisi değiştirmek 36 milyonun üstündeki ev tüketicisi için ilave 4 milyar 367 milyon TL ek tasarruf anlamına geliyor.