Elektrik kesintisinde 65 yaş üstü kriteri

65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin borcundan ötürü elektriği, 3 ay boyunca kesilmeyecek. Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlar telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların arifesinde elektrik kesme işlemi yapılamayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketici hizmetleri yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne açtı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriği 3 ay boyunca kesilemeyecek.

Tedarik şirketleri bu borcu 4 aya kadar taksitlendirebilecek. Vatandaşlarımız artık evinden, telefonla ya da internet üzerinden abonelik başvurusu yapabilecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak” dedi.

Saat 08-15.00 arası

Taslak düzenlemeye göre, borç, kullanım yapılmaması ya da kaçak kullanım nedeniyle uygulanan elektrik kesme işlemi; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 08.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Elektrik kesme işlemi, sayaç mühür bilgilerini içerecek şekilde fotoğraflanacak. Uzaktan kesme işlemi yapılabilmesini imkan veren sayaçlarda kesme işlemi, en az 1 saat önce tüketiciye bildirilecek.

Kesinti azaltılacak

Elektrik dağıtım şirketinin dağıtım faaliyeti esnasında kullanıcının cihazına hasar vermesi halinde, kullanıcının 30 gün içinde dağıtım şirketine başvurması gerektiğini belirten EPDK Başkanı Yılmaz, “Dağıtım şirketi 10 iş günü içinde cevap vermezse ya cihaz hasarını giderecek ya da tamir bedelini ödeyecek” bilgisini verdi. İş kazalarının önlenmesi için gerekli adımları atmayan şirketlerin, işçilerin kaza geçirmesi ve iş kazasında hayatını kaybetmesi durumunda ağır cezayla karşılaşacağını ifade eden Yılmaz, “Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek. Bir inşaat bittiğinde elektrik altyapısını hazır hale getirmemiş olan dağıtım şirketi bedelini de ödeyecek” dedi.

Borçlu aboneye zamlı güvence

Taslak yönetmeliğin getirdiği diğer bazı düzenlemeler şöyle:

- Kullanıcıların elektrik şirketinin çağrı merkezi üzerinden ulaşma süreci iyileştirilecek.

- Dağıtım şirketleri, çağrı merkezi hizmetleri için tüketici memnuniyeti anketi yapmak zorunda olacak. Anket sonuçları olumsuz çıkan söz konusu şirketlerin gelirlerinden kesintiye gidilecek.

- İnternet ya da telefondan elektrik sözleşmesi yapılabilecek, ancak talep edilmesi halinde yazılı olarak imza altına alınacak.

- Sözleşme veya bağlantı gücü 100 kW’nın altında olan aboneler, boçlarını ödemedikleri için sözleşmelerinin feshedilmesi halinde, yeniden elektrik başvurusu yapmaları halinde yüzde 50 zamlı güvence bedeli ödeyecek.

- Güvence bedelini nakit dışında veren tüketicilerin güvence ücretlerinde değişiklik olması halinde, fark ücreti ödenecek.

- Sayaç hatasından kaynaklanan para iadeleri, dağıtım şirketi tarafından gecikme zammı ile 3 iş gün içinde tüketiciye ödenecek.

- Kaçak elektrik kullandığı belirlenen tüketiciye, elektrik faturası 3 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü gönderilecek, kaçak kullanıcı kısa mesajla bilgilendirilecek.