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02.02.2021 - 07:34 |

Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları artırıldı

Elektrikli araçlara uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranları artırıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖTV oranı motor gücü 85 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kW'yi geçen fakat 120 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarla yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kW'yi geçen elektrikli araçlarda yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseltildi.

Milliyet'te Gündem (2 Şubat 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları;
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