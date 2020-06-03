Memur ve emekli temmuz maaşı zamları ne kadar olacak? İşte emekli maaşları zammı ile ilgili detaylar...

Enflasyon oranları, emekli ve memur maaşı zammının belirlenmesi için önemli etkenler arasınd ayer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını ise açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,36 arttı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber emekli maaşı zam oranları araştırılan konular arasında yer aldı. Peki memur ve emekli maaşları zam farkı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLAR AÇIKLANDI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %3,74 ile eğlence ve kültür, %6,69 ile ulaştırma ve %7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile konut oldu.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAM ORANI NEDİR?

2020 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam, ikinci altı ayında yüzde 4 zam alacak. Bu yüzdelere enflasyon oranlarının eklenmesiyle maaşlarda yaşanacak değişimler merak ediliyor.

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 ayda oluşan enflasyon oranında SSK ve Bağkur emeklilileri zam alacak. Zam için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Haziran ayının enflasyon rakamlarının ise temmuz ayında açıklanması bekleniyor.