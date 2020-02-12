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TÃ¼rkiye Emekliler DerneÄŸi, TÃ¼m Ä°ÅŸÃ§i Emeklileri Dul ve Yetimleri DerneÄŸi, TÃ¼rkiye Emekli Subaylar DerneÄŸi, TÃ¼rkiye Emekli Astsubaylar DerneÄŸi, TÃ¼m Sivil Emekliler DerneÄŸi, TÃ¼m BaÄŸ-Kur Emeklileri DerneÄŸi ve TÃ¼rkiye Emekli Emniyet MÃ¼dÃ¼rleri DerneÄŸi'nden oluÅŸan TÃ¼rkiye Emekliler Platformu, dÃ¼n banka promosyon gÃ¼ndemiyle toplandÄ±.

Platformun dÃ¶nem sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan TÃ¼m Ä°ÅŸÃ§i Emeklileri DerneÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ±da, bu ay SGK ile TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak banka promosyonu ele alÄ±ndÄ±. ToplantÄ±da, emeklilerin mevcut banka promosyonu rakamlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±ÄŸÄ± tespitini gÃ¶rÃ¼ÅŸen Platform Ã¼yeleri, promosyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde emeklilerin de masada olmasÄ± ve yeni rakamlarÄ±n ihtiyaÃ§lar doÄŸrultusunda belirlenmesi talebini benimsedi.

Platform Ã¼yeleri, promosyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yer almak iÃ§in SGK ve TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi nezdinde giriÅŸimlere baÅŸlama kararÄ± da aldÄ±.

"Promosyon Ã§alÄ±ÅŸanlarla aynÄ± oranda olmalÄ± ve yÄ±llÄ±k Ã¶denmeli"

TÃ¼rkiye Emekliler Platformu DÃ¶nem SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ve TÃ¼m Ä°ÅŸÃ§i Emeklileri Dul ve Yetimleri DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± SatÄ±lmÄ±ÅŸ Ã‡alÄ±ÅŸkan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã¶denen banka promosyonlarÄ±nÄ±n emeklilere de emsal teÅŸkil etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Bankalardan Ã§alÄ±ÅŸanlar ile emekliler arasÄ±nda ayrÄ±m yapmamalarÄ±nÄ± isteyen Ã‡alÄ±ÅŸkan, "Banka promosyonlarÄ± emeklilere Ã§alÄ±ÅŸanlarla aynÄ± oranda olmalÄ± ve yÄ±llÄ±k olarak Ã¶denmeli." dedi.

Emeklilerin, toplumun ilgiye ve desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyan kesimlerinin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini ifade eden Ã‡alÄ±ÅŸkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yeni promosyon rakamÄ±nÄ±n emeklilerimize nefes niteliÄŸinde olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Elektrik, doÄŸal gaz ve su faturalarÄ± ile ulaÅŸÄ±m ve diÄŸer harcamalardaki artÄ±ÅŸlar emeklilerimizi zorluyor. BankalarÄ±n da bu gerÃ§eÄŸi gÃ¶rÃ¼p emeklilere tatmin edici bir miktarda katkÄ± vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi gÃ¼nÃ¼n koÅŸullarÄ±na uygun, diÅŸe dokunur bir rakamÄ±n belirlenmesi."

ÃœÃ§ yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na 300-450 lira arasÄ±nda Ã¶deme yapÄ±lÄ±yor

SGK ile bankalar arasÄ±nda 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almÄ±ÅŸtÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sÃ¼reli promosyon miktarÄ±, bin lira aylÄ±k alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasÄ±nda aylÄ±k alanlara 375, 2 bin lira Ã¼zeri aylÄ±k alanlara ise 450 lira olarak belirlenmiÅŸti.