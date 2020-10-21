Emeklilik Yaşı Kaçtır? 2020 Erkeklerde Ve Kadınlarda Emeklilik Yaşı

Çalışan kesim emeklerinin karşılığını almak ve iş hayatı sonraki dönemini rahat şekilde geçirebilmek için emekli olmayı dört gözle beklemektedir. Bu doğrultuda sigorta prim günü, yaş ve sigortalı olmak gibi şartlar erkek ve kadınlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kriterleri tamamlayan kişiler yaş geldiğinde emekli olma şansını elde etmektedir.



Emeklilik Yaşı Kaçtır?



Kadın ve erkekler için emekli olabilmek adına belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde sigorta prim günü ile beraber sigortalılık durumunun yanı sıra mutlaka belirlenmiş olan yaşa gelinmesi gerekmektedir. Özellikle prim gününü doldurmuş ancak henüz yaşı doldurmamış pek çok insan ne zaman emekli olabileceklerini öğrenmeye çalışmaktadır.



Bu konuda erkeklerde en erken emeklilik yaşı 55 olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda en az 5000 prim gün ödemesi yapılması gerekmektedir. 60 yaşında emekli olacaklar için ise 7000 prim günü ödenmesi gerekiyor. Aynı zamanda sigortanın ilk açılış tarihi itibariyle de 60 ile 65 arasında emeklilik gerçekleşmektedir. Sırası ile 61, 62, 63 ve 64 gibi yaşlarda emekli olma durumu söz konusudur.



Kadınlarda ise 50 yaşında emekli olacaklar 3 bin 600 günlük prim ödemesi yapmış olmaları gerekmektedir. Bu durum işe giriş tarihi ya da doğum tarihi kapsamında 58 yaşına kadar devam etmektedir. Buna bağlı olarak da emekli olunacak yaş itibariyle prim gün sayısı değişkenlik gösterir. Belirli kriterler için hem erkek hem de kadınlar yaş ve prim gün sayısını doldurduktan sonra, emekli olma hakkını elde edebilmektedir.