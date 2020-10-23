En fazla üretim ve teslimat linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 5 milyon 640 bin 910 ton, taş kömürü kokunda 383 bin 640 ton ve taş kömüründe 90 bin 252 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 482 bin 547 ton, taş kömüründe 3 milyon 846 bin 150 ton ve taş kömürü kokunda 458 bin 811 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ağustosta taş kömürü teslimatının yüzde 55,7'si termik santrallere, yüzde 14,7'si kok tesislerine, yüzde 10,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,1'i termik santrallere ve yüzde 9,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ocak-ağustos döneminde yüzde 103,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,7, taş kömüründe yüzde 2,7 olarak belirlendi.