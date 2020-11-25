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25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

En uzun tünelde Türk damgası

Hindistan’ı Çin’e bağlayan, dünyanın 3 bin metre ve üzeri irtifalardaki en uzun tünellerinden olma özelliğini elinde bulunduran tünelde Türk teknolojisi var.

En uzun tünelde Türk damgası

Savronik Şirketler Grubu’nun Hindistan’daki kolu olan Savronik India, dünyanın en uzun karayolu tüneli olan Atal Tüneli’nin tasarımını, yazılımını ve elektromekanik sistemlerini yaptı.

3 bin metrede

Himalaya Dağlarını aşıp Hindistan’ı Çin’e bağlayan, Rohtang bölgesindeki 9 kilometre uzunluğundaki tünelin elektronik sistemlerinin beyin takımı da Türkiye’den. Türk teknoloji firması Savronik Elektronik yaptığı açıklamada Hindistan’da dünyanın en uzun karayolu tünelinin elektromekanik sistemlerini, yazılımlarını yaptığını ve teknolojik altyapısını tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tasarımlar Türkiye Savronik Elektronik Yönetim Merkezinde hazırlanarak gönderildi, uygulama Savronik System India tarafından yapıldı.

Hindistan’in Himachal-Pradesh eyaleti sınırları içerisindeki Rohtang Geçidi’nde yer alan 9 km’lik Atal Tüneli, Hindistan Başbakanı Sayın Narendra Modi tarafından ulaşıma açıldı. 3 bin metre yükseklikte Himalaya dağları yamaçlarında yer alan tek tüp, çift şerit bu tünel, yılın 6 ayı boyunca geçit vermeyen 50 km’lik Rohtang geçişini mümkün kılıp mesafeyi 9 km’ye, süreyi ise asgariye indirdi.”

Savronik Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, Atal Tünel projesi ile ilgili şunları söyledi:

“2009’dan beri yani 11 yıldır zaten Hindistan’dayız. Türkiye’den 20 kişilik bir beyin takımımız var, idari kadromuz var. Gururlu ve mutluyuz.”

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