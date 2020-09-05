BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Endüstriyel buzdolaplarında enerji verimliliği düzenlemesi
    ABONE OL
    05.09.2020 - 12:32 | | AA

    Endüstriyel buzdolaplarında enerji verimliliği düzenlemesi

    Restoran, kantin ve hastanelerde kullanılan endüstriyel tip buzdolaplarında, enerji verimliliği ve etiketlemelere ilişkin gereklilikler belirlendi.

    Endüstriyel buzdolaplarında enerji verimliliği düzenlemesi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, endüstriyel tipteki buzdolaplarının enerji verimliliği ve bu verimlilik düzeyini gösteren etiketlere yönelik Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatıyla uyumlulaştırılmış tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, tebliğ kapsamındaki dolapların, uzaktan bir yoğuşturma ünitesiyle çalıştırılmıyor olması, gıda ürünlerinin soğutulmasında kullanılması, ev ortamı dışında olması, satış amaçlı müşterilere gıda ürünlerini sergilemesi amacını taşımaması ve müşterilerin erişimine açık olmaması gerekiyor.

    Böylelikle Türkiye'nin önemli bir üretim kabiliyetine sahip olduğu bu alanda, enerji verimliliği sayesinde çevrenin korunması adına atılmış adımlara kayda değer bir katkı sağlanacak.

    Söz konusu tebliğler, 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

    Otobüse tutunarak giden patenlilerin tehlikeli yolculuğuPendik'te patenli gençlerin seyir halindeki otomobil ve özel halk otobüsüne tutunarak gittikleri anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son paylaşımı şoke etti! 'Tetiği çektim'

    Son paylaşımı şoke etti! 'Tetiği çektim'

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Son dakika! Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika! Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber