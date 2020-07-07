Enerji Tasarrufu Nedir, Nasıl Yapılır? Enerji Tasarrufunun Faydaları Nelerdir?

Enerji tasarrufu yapmak herkes için önemli bir durumdur. Dünyamızı korumak için enerji tasarrufu yapmak zorundayız.



Enerji Tasarrufu Nedir?



Enerji tasarrufu enerji tüketimini azaltmak ve gereksiz enerji ihtiyacından kaçınmak için yapılan faaliyetlere denilmektedir. Enerji tasarrufu yapmak için pek çok yöntem vardır. Enerji tasarrufu kısaca enerjiyi en düşük ihtiyaçta en verimli şekilde kullanılmaya denilmektedir. Enerji tasarrufu günümüzde önemli bir konu haline gelmiştir.



Enerji Tasarrufu Nasıl Yapılır?



Enerji tasarrufu yapmak için dikkat edilecek noktalar vardır. İlk olarak akaryakıtta enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Öyle ki sık sık seyahat ediyorsanız kendi özel aracınızı kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Böylelikle enerjiden de tasarruf etmiş olacaksınız. Kısa mesafeler için dilerseniz bisiklette kullanabilirsiniz. Evinizde tercih ettiğiniz lambalar da oldukça önemlidir. Enerji tasarrufu sağlayabilmek için kullanmış olduğunuz lambaların ekonomik lambalar olduğuna önem gösterin. Kilovatı düşük olan lambaları tercih ederek enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz.



Alışveriş yaparken plastik torbaları biriktirin. Plastik torbalar ile alışveriş yaparak naylon poşetlerin ziyan edilmesini engelleyebilirsiniz. Böylelikle enerjiden de büyük ölçüde tasarruf edeceksiniz. Ayrıca enerji tasarrufu için pil kullanımı da çok önemlidir. Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir piller kullanarak enerjiden tasarruf edebilirsiniz.



Böylece her biten pil yerine yeni pil almak zorunda kalmaz ve eski pillerinizi şarj ede ede kullanabilirsiniz. Ayrıca şarj edilebilir piller sayesinde doğaya fazlaca pil atığı atılmasını da engellemiş olursunuz. Evinizin ısı kaçırmadığına emin olun. Özellikle kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak için fazlaca enerji harcayabiliyoruz.



Evinizde yer alan ısı kaçak yerlerini tespit ederek bu yerleri onarın. Daha sonra ise evinizi kış aylarında daha az enerji ile ısıtabilir ve enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları tercih ederek enerji tasarrufu sağlanabilir.



Enerji Tasarrufunun Faydaları Nelerdir?



- Enerji tasarrufu kişiyi ekonomik olarak da rahatlatır.

- Dünya'nın bir gerçeği olan küresel ısınmayı enerji tasarrufu yaparak önleyebiliriz.

- Enerji tasarrufu yaparak geleceğimize yatırım yapabiliriz.

- Enerji tasarrufu sayesinde doğa ve çevre büyük ölçüde korunmuş olur.