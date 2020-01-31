BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
    ABONE OL
    31.01.2020 - 14:19 | | AA

    Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,14 artmasını bekliyor.

    Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,14) göre, bir önceki ay yüzde 11,84 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,92'ye çıkacağı hesaplanıyor.

    Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 8,5-12 aralığında yer alırken, 2020 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,91 oldu.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

    Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan depremler

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Herkesin gözünden kaçan detay!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    İnternet kafelere yeni düzenleme

    Sıradaki Haber