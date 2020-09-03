03.09.2020 - 11:12 |
Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu! 2020 TÜİK enflasyon oranı ve TÜFE nedir?
Ağustos enflasyon rakamları merak edilen konular arasında yer alıyordu. Son dakika gelen habere göre enflasyon rakamları açıklandı. Merakla beklenen enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber ağustos ayı enflasyon rakamları ve TÜFE araştırılmaya başlandı. İşte 2020 ağustos enflasyon rakamları...
Enflasyon rakamları gündemde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Enflasyon rakamları her ayın 3'nde açıklanıyor. Ağustos ayının enflasyon rakamları açıklandı. Peki ağustos ayı enflasyon rakamları nedir? İşte TÜFE verileri...
ENFLASYON RAKAMLARI NEDİR?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,71 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,86, Yİ-ÜFE yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 10,52, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11,53 arttı.
Deşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.