Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır? Engelli Raporu Hesaplama Formülleri

Engelli raporu hesaplama işlemleri, kişinin engel durumu ile alakalı olan hastalığın, farklı bölümlerle değerlendirilmesini kapsıyor.

Engelli Raporu Değerlendirmesi

Toplumda yer alan engelli vatandaşlara verilen pozitif ayrımcılık, demokrat ve sosyal bir devlet olmanın getirilerinden biridir. Devletin engelli vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde verdiği maaşlar, çeşitli istihdam teşvikleri ve vergi istisnaları bunun en belirgin örneklerindendir. Engelli bir vatandaşın alacağı rapor, kendisine devlet tarafından sunulacak bu hakları beraberinde getirir.

Engelli vatandaşın bu raporu alabilmesi doktor kontrolünde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda engelin ne sebepten, nasıl olduğu, kişinin işlevsellik düzeyi gibi konular belirli derecelendirmelere tabi tutulur. Uluslararası sınıflandırma ve ölçütler engelli vatandaşın sınıfını belirler. Engelli vatandaşlara yapılan değerlendirmeler İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması ele alınarak yapılır. Kişinin yaşadığı ruhsal ya da fiziksel engellere göre devlet tarafında rapor verilir. Engelli raporu.

Ortopedi

KBB

Göz

Ruh ve Sinir Hastalıkları

Nöroloji

Genel Cerrahi

İç Hastalıkları bölümlerinde gerçekleştirilen kontroller sonucunda değerlendirilir.

Engelli Raporu Sorgulama

Yetişkin insanların engelli raporu hesaplamaları Balthazard formülü ile yapılmaktadır. Balthazard formülü kullanılarak engelli raporu sorgulama işlemlerini internet üzerinden yapabilirsiniz. Doğru sonuçlar almak için istenilen bilgilerin muhakkak doldurulması gerekmektedir.

Ayrıca engelli raporu hesaplama işlemlerinde Balthazard cetvelinden de yararlanabilirsiniz. Bu cetvel birden fazla engel durumu söz konusu olduğunda daha net bir hesaplama yapmanıza yardımcı olur. Hesaplamalarda odak noktası en büyük engel oranıdır. Her bir engel ve oranları ayrı ayrı ifade edilmektedir.

Hesaplamalar en büyük oran – 0 işlemi üzerinden başlar. Daha sonra elde edilen sonuç en yüksek oran üzerinden 2. engel oranı ile çarpılır. İşlem sonucu 100'e bölünür. Örneğin;

Görme engeli %50, işitme engeli %25 olduğunda;

100 - 50 = 50,

50 x 25 = 1250,

1250 / 100 = 12,5 en yüksek oranı yeniden eklediğimizde 62,5 şeklinde hesaplanır. Şayet kişi 60 yaş üzerinde ise bu orana eklenir.









