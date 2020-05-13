‘Engelsiz’ sohbet

Engelliler Haftası kapsamında Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Turkcell Yüz Yüze uygulaması aracılığıyla hizmet veren görüntülü çağrı merkezi, Turkcell Global Bilgi ve Diyalog Müzesi’nde görevli çalışanlarla BiP’in uzaktan toplantı çözümü ile, zaman zaman işaret dilini de kullanarak sohbet etti.

BiP’in bilgisayardan uzaktan toplantı çözümü sağlayacak olan yeni özelliğinin ilk defa test edildiği buluşmada Dünya Engelliler Haftası için hazırlanan filmler izlendi. Erkan toplantıda, engellilerin sosyal hayata eşit katılımları ve fırsat eşitliği adına Turkcell’in sunduğu hizmetler üzerine çalışanlarla fikir alışverişinde bulundu.