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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Engelsiz’ sohbet
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    13.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Engelsiz’ sohbet

    Turkcell’in yeni geliştirdiği mobil uygulama Turkcell Yüz Yüze ile işitme engelli bireylerin Turkcell ve Turkcell Superonline müşteri hizmetlerine görüntülü bağlanarak işaret dili aracılığıyla hızlı destek almasını sağlıyor.

    ‘Engelsiz’ sohbet

    Engelliler Haftası kapsamında Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da Turkcell Yüz Yüze uygulaması aracılığıyla hizmet veren görüntülü çağrı merkezi, Turkcell Global Bilgi ve Diyalog Müzesi’nde görevli çalışanlarla BiP’in uzaktan toplantı çözümü ile, zaman zaman işaret dilini de kullanarak sohbet etti.

    BiP’in bilgisayardan uzaktan toplantı çözümü sağlayacak olan yeni özelliğinin ilk defa test edildiği buluşmada Dünya Engelliler Haftası için hazırlanan filmler izlendi. Erkan toplantıda, engellilerin sosyal hayata eşit katılımları ve fırsat eşitliği adına Turkcell’in sunduğu hizmetler üzerine çalışanlarla fikir alışverişinde bulundu.

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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