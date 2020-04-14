EPDK 14 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.