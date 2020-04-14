EPDK 14 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 8 şirkete üretim lisansı verilirken, 7 şirketin ise üretim lisansı sonlandırıldı.
Petrol piyasasında ise 3 şirkete madeni yağ, 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Öte yandan, LPG piyasasında 2 şirket dağıtıcı lisansı aldı.
Ambulanslardaki corona müdahalesi böyle görüntülendi!Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği, vatandaşlara en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ambulans ekipleri özel koruma kıyafetlerini giyerek her vakandan sonra dezenfekte işlemi uyguluyor.