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    HaberlerEkonomi Haberleri EPDK 26 yeni lisans verdi
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    10.10.2020 - 11:14 | | AA

    EPDK 26 yeni lisans verdi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 26 yeni lisans verildi.

    EPDK 26 yeni lisans verdi

    EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, elektrik piyasasında 22 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

    LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi. 

    Türkiye’nin en büyük uçak üs bakım hangarlarının açılışı yapıldıTürk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaat işlemlerini tamamlayarak İstanbul Havalimanı’nda yer alan ilk üs bakım hangarlarını müşterilerinin hizmetine sundu.
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