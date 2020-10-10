EPDK 26 yeni lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 22 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi.
LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
Türkiye’nin en büyük uçak üs bakım hangarlarının açılışı yapıldıTürk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı’nda yer alan uçak bakım, onarım ve revizyon (MRO) kompleksinin önemli bir parçası olacak yeni hangarlarının inşaat işlemlerini tamamlayarak İstanbul Havalimanı’nda yer alan ilk üs bakım hangarlarını müşterilerinin hizmetine sundu.