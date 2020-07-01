EPDK, iki yönetmelikte değişiklik için taslak hazırladı

EPDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin yayımlanması ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır." denildi.

Söz konusu Taslak Yönetmelik 28/07/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.