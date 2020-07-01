BİST115.429-0.94EURO7.67-0.24USD6.850.05ALTIN392.740.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri EPDK, iki yönetmelikte değişiklik için taslak hazırladı
    ABONE OL
    01.07.2020 - 14:24 |

    EPDK, iki yönetmelikte değişiklik için taslak hazırladı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağını görüşe açtı.

    EPDK, iki yönetmelikte değişiklik için taslak hazırladı

    EPDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin yayımlanması ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır." denildi.

    Söz konusu Taslak Yönetmelik 28/07/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

      Ukraynalı turistler 6 uçakla Türkiye'ye geliyorTürkiye ile Ukrayna arasında, corona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 189 turistin bulunduğu uçak, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Evden kaçan karısını otomobilde öldürdü!

      Evden kaçan karısını otomobilde öldürdü!

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

      Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

      Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

      Son dakika...İzmir'de orman yangını! Çevre illerden yardım istendi

      Son dakika...İzmir'de orman yangını! Çevre illerden yardım istendi

      Sıradaki Haber