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    HaberlerEkonomi Haberleri EPDK'dan önemli açıklama
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    23.07.2020 - 15:48 | | AA

    EPDK'dan önemli açıklama

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bir kargo şirketi aracılığıyla kurumun adı kullanılarak farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

    EPDK'dan önemli açıklama

    EPDK'dan yapılan açıklamada, söz konusu kargoların bir kısmı için ödeme yapılarak teslim alındığına ilişkin şikayetlerin kuruma iletildiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kurumun adı kullanılarak kargo şirketi aracılığıyla akaryakıt istasyonları dahil farklı adreslere kapıda ödemeli kargo gönderildiği, bir kısmı için ödeme yapılarak kargonun alındığına ilişkin şikayetler kurumumuza iletilmiştir. Kurumumuz tarafından bayi ve ilgili derneklerle irtibata geçilerek bu ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında kargoyu teslim almamaları ve ödeme yapmamaları hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir kamu kurumu olan EPDK’nin ilgililere kapıda ödemeli herhangi bir evrak göndermesi söz konusu değildir. Vatandaşların ve bayilerin mağduriyet yaşamamaları bakımından bu konuda dikkatli olmaları, gelen gönderinin adresine ve şirket unvanına dikkat etmeleri, en ufak bir kuşku halinde ilgili güvenlik birimleriyle irtibata geçmeleri önem arz etmektedir."

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