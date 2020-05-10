BİST97.845-0.56EURO7.700.22USD7.08-0.09ALTIN388.98-0.98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... EPDK'nın uyarısı üzerine İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyecek
    ABONE OL
    10.05.2020 - 13:13 | | DHA

    Son dakika... EPDK'nın uyarısı üzerine İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyecek

    Son dakika haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), 30 günden fazla doğal gaz faturası düzenlenemeyeceği uyarısı üzerine İGDAŞ, abonelere gönderdiği 30 günden fazla süreyi kapsayan faturaları yeniden düzenleyecek.

    Son dakika... EPDK'nın uyarısı üzerine İGDAŞ faturaları yeniden düzenleyecek

    Doğal gaz abonelerinin yüksek fatura tutarları nedeniyle EPDKya yaptığı şikayet sonrası  İGDAŞ  30 günü aşan faturaları yeniden düzenleyecek. Ödenmiş faturaların 30 günden fazla günü kapsayan kısımları istenmesi halinde abonelere iade veya bir sonraki faturaya yansıtılacak.

    Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İGDAŞ; koronavirüs salgını  nedeniyle doğal gaz sayaçlarının okunmasında aksaklık yaşandığını, bazı abonelerin sayaçlarının okunması işleminin 30 günü aştığını, bunun da mecburiyetten kaynaklandığını belirtti. 

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    İstanbullu vatandaşlar doğal gaz faturalarına isyan etti

    Faturaların tüketilen bedel üzerinden düzenlenmiş olmasına karşın, bazı abonelerin sayaçların okunmasının 30 günü aştığını, bunun da fatura tutarını artırdığını vurgulayan İGDAŞ, Ödenmeyen faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı dedi.

    Abonelerin talebi halinde ödenmiş faturaların da 30 günlük olarak yeniden düzenleneceğini belirten İGDAŞ, 30 günden fazla kısmı kapsayan kısmın ise bir sonraki faturaya yansıtılacağını açıkladı.

    Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) de bir açıklama yaparak, sayaç okuma sürelerinin elde olmayan nedenlerle uzadığını açıkladı. Nisan ayında 8  gün sokağa çıkma yasağının da sayaç okuma işini etkileyen önemli bir etken olduğunu belirten İBB, açıklamasında daha sonra şunları vurguladı:

    EPDKnın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Anneler Günü mesajıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü’nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya, “Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    169 kişinin daha karantina süresi bitti!

    169 kişinin daha karantina süresi bitti!

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

    Bakan Soylu'dan 'Anneler Günü' mesajı!

    Bakan Soylu'dan 'Anneler Günü' mesajı!

    Sıradaki Haber