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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbullu vatandaşlar doğal gaz faturalarına isyan etti
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    03.05.2020 - 11:54 |

    İstanbullu vatandaşlar doğal gaz faturalarına isyan etti

    İstanbullular doğal gaz faturalarının havaların ısınmasına rağmen yüksek gelmesine tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ'ın gönderdiği faturalar şok etkisi yarattı.

    İstanbullu vatandaşlar doğal gaz faturalarına isyan etti

    Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

    Yüksek faturalarla karşı karşıya kalan vatandaşlar normalden 2-3 kat fazla gelen doğal gaz ve su faturalarında indirim yapılmasını bekliyor. İstanbul'da 300 lira doğal gaz faturası ödeyen kişilerin Nisan ayında 700 lira fatura ödemesi büyük sorun oluşturdu. İGDAŞ ise faturaların zamanında ödenmesi talebinde bulundu.

    İstanbullu vatandaşlar doğal gaz faturalarına isyan etti

    KIYASEN FATURALANDIRMA YOK

    Koronavirüs salgınıyla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kıyasen faturalandırma yapılacağını açıklamıştı. Kıyasen fatura bir önceki senenin aynı dönemi ile iki sene önceki aynı ayın ortalaması alınarak kıyasen fatura kesilecekti.

    Yüksek tutarlı doğal gaz faturalarıyla karşılaşan vatandaşlar Nisan ayında az doğal gaz kullanmalarına rağmen yüksek fatura ödemek zorunda kaldı.

    İstanbullu vatandaşlar doğal gaz faturalarına isyan etti

    İGDAŞ: KIYASEN FATURALANDIRMA YOK

    iGDAŞ'tan yapılan açıklamada "İGDAŞ olarak siz sayın abonelerimize kıyas fatura göndermiyoruz. Tüm sayaçlar yerinde okunmakta ve gerçek tüketimler üzerinden fatura düzenlenmektedir. Mart ayının soğuk geçmesi ve evde kal uygulaması nedeniyle, İstanbul'da doğal gaz kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Değerli abonelerimizin bilgisine sunarız" denildi.

    İNDİRİM YAPILMASI BEKLENİYOR

    Koronavirüs nedeniyle zorunlu olarak evde kalan vatandaşlar doğal gaz ve su faturalarında indirim yapılması beklentisi içine girdi. Normalin çok üstünde gelen faturaları ödemekte zorlanan vatandaşlar İBB'den Milli Dayanışma ruhu kapsamında faturalarda indirim yapılmasını istiyor.

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