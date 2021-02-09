Esnaf gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek? Gelir kaybı desteği başvuru ekranı ve sorgulama sayfası

Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf ve sanatkarlara, gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Kira desteği ödemeleri için başvurular 31 Mart'a kadar uzatılmıştı. Ocak ayı esnafa gelir kaybı desteği hesaplara yatırılmıştı. Peki, şubat gelir kaybı desteği ne zaman ödenecek? Esnafa gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

ESNAFA GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan esnaf ve sanatkarlara ödenen gelir kaybı ve kira desteği şubat ayı ödeme tarihleri araştırılıyor. Ancak Ticaret Bakanlığı'ndan şubat ayı gelir kaybı ödemelerine ilişkin henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Öte yandan başvurularını daha önce yapan vatandaşlar 20 Ocak ve 27 Ocak'a ödemelerini almıştı.

Esnafa gelir kaybı desteği ve kira yardımı ödemelerinde, başvuru süreci 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Önceki başvuru sonucunda kira destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı.

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek başvuruları 31 Mart Çarşamba günü saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden devam edecek. Kira desteği ve hibe başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

ESNAF GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI...