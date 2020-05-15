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    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi 1. çeyrekte küçüldü
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    15.05.2020 - 12:49 | | AA

    Euro Bölgesi 1. çeyrekte küçüldü

    Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 küçüldü.

    Euro Bölgesi 1. çeyrekte küçüldü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,2 azaldı.

    AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,3, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,6 düştü. 

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