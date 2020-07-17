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    HaberlerEkonomi Haberleri Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,3'e çıktı
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    17.07.2020 - 14:11 | | AA

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,3'e çıktı

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği haziran ayında yüzde 0,3'e yükseldi.

    Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,3'e çıktı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

    Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 0,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,3'e çıktı. AB'de ise mayısta yüzde 0,6 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

    AB üyesi ülkeler arasında haziranda en yüksek enflasyon yüzde 3,8 ile Polonya'da, yüzde 3,4 ile Çekya'da ve yüzde 2,9 ile Macaristan'da gerçekleşti.

    Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY), yüzde eksi 1,9 ile Yunanistan’da ve yüzde eksi 1,6 ile Estonya’da belirlendi.

    Enflasyon oranı, haziran ayında Almanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde eksi 0,4 ve İspanya'da yüzde eksi 0,3 oldu.

    Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. 

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