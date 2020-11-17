‘Evde kal’anlar ısıtıcıya koştu

Tüketicinin fanlı ve infrared ısıtıcılara talebi artıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte evde daha çok vakit geçiren tüketiciler havaların soğumasıyla, ev içinde kullanmanın yanı sıra kapalı balkon ve bahçede de ısıtıcı tercih etmeye başladı. Online’da ise ısıtıcı satışlarında yüzde 100’e varan oranda artış olduğu belirtiliyor.

Goldmaster Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Bora, tasarruf etmek isteyen ya da yalnız yaşayan tüketicilerin ısıtıcı ürünlerini tercih ettiğini dile getirdi. Evinde mevcut sıcaklığı yeterli görmeyip, kişisel konforuna uygun ekstradan sıcaklık isteyenlerin de ısıtıcıya yöneldiğini söyleyen Bora, “Mars ve Venüs adlı ısıtıcılarımız küçük alanları ısıtmak için tasarlandı. Emniyet özellikli ürünler devrildiğinde otomatik kapanıyor. Doğal gaz maliyetine kıyasla daha az elektrik kullanımı sağlıyor. Küçük ve hafif olmaları nedeniyle istenilen yere de taşınıyor” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu ve Avrupa’ya ihracat yaptıklarını kaydeden Bora, “Sıcak iklime sahip tropikal iklime sahip coğrafyalarda yoğun bir sıcaklığa ihtiyaç duyulmadığı için portatif ve küçük ısıtıcılar talep görüyor” dedi.

Büyük talep var

UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, balkon ısıtma ürünlerinde yüzde 200’e varan talep olduğunu söyledi. Dokuz ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yeşil, “Rusya’nın Murmansk şehrini UFO ısıtıcıları ile ısıtıyoruz. Şehirde açık alan ısıtmasında kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüzde 90’ı, kapalı alanlarda kullanılan elektrikli ısıtıcıların yüzde 60’ı UFO’yu tercih ediyor” diye konuştu.

Yüzde 100 artış

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, ısıtıcı satışlarında online’da yüzde 100’e varan artış olduğunu dile getirdi. Ekmekçi, “Tüketicilerin satın almasında iki neden var. Birincisi evde kalma sürelerinin artması, ikincisi ise hem kapalı balkonlarda oturmayı tercih ediyorlar hem de evi havalandırırken ısınma ihtiyaçlarının devam etmesini istiyorlar” dedi.

Verimlilik oranı yüksek

Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, Goldsun ve Silversun markalarıyla kafe, restoran, spor salonu gibi alanlar için doğal gazlı radyant ve elektrikli infrared ısıtıcı ürettiklerini belirtti. Ünlü, ısıtıcı alırken CE belgesine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye endüstriyel radyant ısıtma pazarında yüzde 65 pazar payına sahip olduklarını kaydeden Ünlü, “Infrared ısıtma teknolojilerinin özgün reflektör tasarımı, özel kasa imalatı ile ısıtma verimliliğini maksimize ederken, enerji sarfiyatını minimuma indiriyoruz. Özellikle Goldsun markalı elektrikli ısıtıcılarda kullandığımız yüksek yoğunluklu halojen lamba, standart rezistanslı elektrikli cihazlara oranla yüzde 40 daha yüksek verimlilik sağlıyor” dedi. Ünlü, Gebze’deki fabrikada üretilen ısıtıcıların 30’u aşkın ülkeye ihraç edildiğini sözlerine ekledi.