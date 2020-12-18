Evde yemekler online pişiyor

Evde kalışın artmasıyla mutfakta daha fazla vakit geçirilirken, mutfak ürünlerinde online’ın payı arttı. Kasım ayında sektörün online satışları zirve yaptı.

Yüzde 50 artış

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, evde kalışın artmasıyla mutfağa daha fazla girildiğini anımsatarak, “Bu nedenle mutfaktaki eksiklerin daha fazla farkına varmaya başladık. Daha çok kullanılınca kırılma ve çizilme de yükseldi. Mutfak grubu ürünlerde yenileme oranı arttı” dedi.

Mutfak grubu ürünler için online alışveriş alışkanlığının oturmaya başladığını da aktaran Öksüz, kasım ayında sektörün online satışlarının zirve yaptığını kaydetti. Öksüz, “Kasım ayında sektör çok iyi ciro yaptı. Sektörün online satışında yüzde 50’ye yakın artış var. Bütün ürün gruplarında satışlar arttı. Elektrikli ev aletleri yüzde yüz büyüdü. Çelik, teflon büyüdü. Sektörümüz internet satışlarında bayağı aktif. Altyapıya yaptıkları yatırımın meyvelerini aldılar” diye konuştu.

Ekmek yapılıyor

Mesut Öksüz, bu dönemde en çok ilgi gösterilen ürünler arasında küçük ev aletleri, baskül, tıraş makinesi, ekmek yapma makinesi, yoğurt yapma makinesi gibi ürünlerin de öne çıktığını aktardı. Bu ürün gruplarında yüzde 300’lere varan artışlar yaşandığını belirten Öksüz, bazı ürünlerde ekipmanların yurtdışından gelmesi nedeniyle tedarik sorunu da yaşandığını kaydetti.

Fiyat artışlarına da değinen Mesut Öksüz, “Çok talep gören ekmek yapma makinesi, tıraş makinesi gibi ürünlerin fiyatlarında yüzde 50 düzeyinde artış görüldü. Ama bunda kurların yükselmesi, hammaddeye zam gelmesi ve ürün tedariğinin zor olmasının etkisi büyük” değerlendirmesini yaptı.



İhracat açıldı



Sektörde nisan, mayıs aylarında yüzde 50’lere varan düşüş yaşandığını anımsatan Mesut Öksüz, “Ancak temmuz, ağustosta toparlandı. Eylül, ekimde ve kasım ayları çok iyi gitti. Sektördeki daralma son aylardaki hareketle azaldı. Geçen yıla göre daralma yüzde 4’lerde kalacak. Bu da pandemi koşullarında iyi bir rakam. Adetlerde artma var ama kurlardaki artış nedeniyle cirolar daralıyor. İhracatta ise yılı 5 milyar dolarla kapatma hedefi vardı ancak geçen yılın rakamı olan 4.6 milyar dolarda kalacağız. Bu yıl yüzde 10 büyüme hedefini tutturamadık ama 2021’de bunu aşacağız” dedi.



Tencereler kaynıyor



Emsan Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Derya Ayhan, özellikle e-ticaret kanalında pandemi ile başlayan ve giderek artan bir satış grafikleri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “En çok satan ürünlerimiz her mutfağın olmazsa olmazı tencere setleriydi. Yine set olmayıp tekli satılan tava, tencere ve çaydanlıklarımız da oldukça ilgi gördü. Ekmek yapma makineleri veya standmikser olarak adlandırabileceğimiz ürünler son yılların en trend ve gözde ürünleri oldu. Pandeminin başlangıcından itibaren ve yine bir kış mevsimine geçiş yapmamızla birlikte Bella Gusto Stand Mikser isimli ürünümüze talep artmaya devam ediyor.”