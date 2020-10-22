Faiz kararı sonrası Paksoy'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 olarak bırakıldı.

Karar sonrası A Haber canlı yayınında konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy, şunları söyledi:

"Merkez Bankası tarafından bekle-gör yapılmasının nedeni, muhtemelen önümüzdeki döneme dair riskleri ve kritik haber başlıklarının realize olmasını bekleyip, bir sonraki toplantıda durum değerlendirilmek isteniyor. Merkez Bankası, bunu yaparken de en direk adımlarla sıkılaştırmaya devam edeceğinin sinyalini vermiş oluyor.

Toplantıdaki tutanaklar ve yapılan açıklamalar da önemli olacak. İki önemli konu var gündemde. Birincisi virüs tekrar yükseliyor. Aşının da gecikmesi önümüzdeki süreçte çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Bunun yanında ABD- Türkiye ilişkilerini de belirleyecek olan ABD seçimleri var. Hemen arkasından ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı var. Merkez Bankası, muhtemelen oradaki gelişmeleri ve dolar endeksine etkisini görmek istedi. Tabi kurda bir miktar yükseliş olacaktır. Borsada bir miktar satış olacaktır. Bir beklenti vardı. O beklentiye göre işlem yapıldı ama Merkez Bankası bundan sonraki süreçte masada olacaktır.

Merkez Bankası'nın görev tanımı net. Biri fiyat istikrarı yani enflasyonla mücadele. Diğeri de finansal istikrar yani kur ve faiz arasında sürdürülebilir denge. Bunları korumak amaçlı Merkez Bankası süreci proaktif bir şekilde izler ona göre karar verir. Bir yandan da pandeminin ortaya çıkardığı başka bir etki var. Bütün merkez bankalarının üstlendiği; ekonomiyi üretim motivasyonunda tutmak. Büyüme noktasında fazla bir kayıp vermeden az hasarla atlatılmasını sağlamak. Ayrıca bir sonraki toplantıda hala faiz artırma ihtimali masada."