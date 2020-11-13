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13.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

FAST geliyor, EFT’de 17.00 sınırı bitiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

FAST geliyor, EFT’de 17.00 sınırı bitiyor

TCMB’den yapılan duyuruda, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı. FAST Sisteminin, 18 Aralık’tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, “Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir” denildi.

Açıklamada, FAST Sistemi’yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi’nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamayı yorumlayan finans sektörü uzmanları, FAST Sistemi ile birlikte, para transferlerindeki havale, EFT ayrımının ortadan kalkacağını, sistem 7 gün 24 saat çalışacağı için halen EFT işlemlerinde geçerli olan saat 17.00 sınırının da son bulacağını belirttiler. Edinilen bilgiye göre, FAST Sistemi’nin pilot uygulaması 11 bankada yapılacak, bu dönemde transfer limiti 1000 TL olacak.

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