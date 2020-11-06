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06.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Fatih, Türkali-1’de sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Fatih, Türkali-1’de sondaja başladı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz’in Fatih’i matkabı döndürdü. Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda aramalarına başlamasıyla ilgili “Nice seferlere, nice zaferlere!” paylaşımı yaptı.

Albayrak, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in paylaşımını retweetledi. Bakan Albayrak paylaşımında, “Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun” dedi.

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