Fed bilançosu ilk kez 5 trilyon doları aştı

Fed'in bilanço büyüklüğü tek bir haftada yarım trilyon dolardan fazla yükselerek, Ekim 2008'de başlayan global finansal kriz sırasında yaşanan haftalık bilanço artışının neredeyse iki katı bir artış ortaya koydu.

Fed ayrıca, bankaların iskonto penceresinden kredi kullanımlarının çarşamba günü 50,8 milyar dolar olduğunu açıkladı. Geçen haftanın aynı gününde bu rakam 28,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Yabancı merkez bankaları ile likidite swapları da çarşamba günü 206,1 milyar dolar oldu.