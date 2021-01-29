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29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Fiber internette yeni proje

Türk Telekom, iştiraki Argela ile yeni bir projeye imza attı. Uluslararası ONF platformunda geliştirilen ve şebeke teknolojilerinde stratejik üstünlük sağlayacak olan SEBA’yı canlı sahada internet, IPTV ve ses servisleri ile deneyimledi.

Fiber internette yeni proje

Yazılım tanımlı fiber genişbant erişim sistemi anlamına gelen SEBA’nın, dışa bağımlılığı azaltması ve yerli üretime ivme kazandırması hedefleniyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “SEBA sayesinde son kullanıcılara yeni servis sağlama süresi kısalacak, bu durum kullanıcı deneyimini de olumlu yönde etkileyecek. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği bu yeni teknolojiyi kullanmak heyecan ve gurur verici” dedi. 

‘Lider konumda’

Argela CEO’su Bülent Kaytaz, “Türk Telekom’un desteği ile Argela ve Netsia, gelecekte büyük bir pazarı olması düşünülen ve ONF üzerinden açık kaynakla sunulan SEBA’yı geliştirmede sektör lideri konumunda. ONF’in açık kaynak projelerine mimari, kodlama, test gibi alanlarda destek veriyor ve açık katılımlı çalışmalara da liderlik ediyoruz” diye konuştu.

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