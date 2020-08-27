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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Fiber yok’ derdine son
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    27.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Fiber yok’ derdine son

    Vodafone, 4.5G mobil şebekesini ev internetine dönüştüren yeni ürünü ‘Vodafone RedBox’ı tanıttı.

    ‘Fiber yok’ derdine son

    Mobildeki gücünü ev internetine taşıyan Vodafone, RedBox ile evde internet ihtiyacına alternatif çözüm arayan kullanıcılar için fiber hızında ev interneti sunuyor. Bu ürün sayesinde eve internet altyapısının ya da yüksek hızlı internet için fiber internetin gelmesini beklemeye gerek kalmıyor.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Evde çatısı altında sunduğumuz yeni ürünümüz ‘Vodafone RedBox’ ile her eve fiber hızında ev interneti götürüyoruz. İçinde 4.5G mobil SIM kart olan özel bir modem sayesinde mobil interneti ev internetine çeviren bu yeni teknoloji, ev içinde herhangi bir kablolamaya ihtiyaç duymadan sadece prize takıp çalıştırılabileceği için kolayca taşınabilir ev interneti deneyimi sunuyor. Böylece, modemi fişe takabileceğiniz her yerde yüksek hızlı ev interneti kullanabiliyorsunuz” dedi.

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