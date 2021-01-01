Figopara’ya 4.6 milyon dolarlık yatırım

Bugüne kadar KOBİ’lere 1.2 milyar TL’lik işlem hacmine aracılık eden Figopara, böylece 2020 yılını toplamda 5.6 milyon dolarlık iki yatırım turuyla tamamladı. İkinci yatırım turuyla birlikte Figopara yatırımcı ailesine Fibabanka’nın iştiraki Finberg, Eczacıbaşı Momentum, Lima Ventures, Kerim Şengir ve Yasemin Şengir de katıldı. Şirketin yatırımcı listesinde ayrıca Figopara kurucu ortakları olan Ahmet Bilgen ve Koray Gültekin Bahar’ın yanı sıra Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC, Revo Capital, Endeavor Catalyst, Figopara CTO’su Arman Eker, Hasan Davcı, Ayhan Boyacıoğlu yer alıyor.

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, Figopara’nın bu kaynağı KOBİ’lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacağının altın çizerek devam etti:

“KOBİ’lerin finansmana ulaşımı sıkıntılı. Figopara olarak bu sorunu geliştirdiğimiz Figoskor ile çözeceğimize inanıyoruz. Yatırımla elde edilen kaynağı Ar-Ge ve Figoskor modelinin gelişimine kullanarak, daha fazla KOBİ’nin finansmana ulaşmasını hedefliyoruz.”