Fındık fiyatını üretici belirliyor

Fındık üreticisi bu sezon kendi deyimiyle ‘krallar gibi’ karşılandı. İstediği tüccarı kendisi seçen üretici, fındıkta fiyat belirleyici oldu. Öyle ki, çeşitli köylerde tüccarlar üreticinin fındığını almak için adeta bir yarışa girdi.



Okulların geç açılması, düğünlerin iptal edilmesi gibi nedenlerle üreticinin fındığını erkenden satmak zorunda kalmadığını anlatan üretici birlikleri, fındığın piyasaya bir anda yüksek montanlı inmediği için fiyatların belli bir bandın altına düşmediğini ifade etti. Fındık rekoltesinin ise, yeni sezon için tahmin edilen 665 bin tonun altında olduğunu değerlendiren üretici birlikleri, fiyat daha fazla yükselmeden sanayici ve ihracatçının alım yapmak için harekete geçtiğini söyledi. Bu nedenlerle yeni sezonda Giresun kalite fındık 26 lirayı gördü. Beklenti ise 30 lira oldu.



Üretici fındığını toplamak için bahçesine girmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 2020 yılı fındık alım fiyatlarını açıklamış; kabuklu fındık alım fiyatları; Giresun kalite kabuklu fındık için kilosu 22.5 lira, levant kalite fındık için 22 lira olarak belirlenmişti. Yeni sezonda fındık rekolte tahmini ise 665 bin ton seviyesinde yapılmıştı. Fiskobirlik ise piyasanın 25-50 kuruş üzerinde fiyatla alım yapacağı garantisini vermişti.



Evlerin bir odası depo oldu



Üreticinin fındığının bir kısmını borçlarını kapatmak için önceden sattığını anlatan Altınordu Ziraat Odası Genel Sekreteri Sefer Kovan, kalan kısmını ise muhafaza ederek, piyasaya kontrollü indirdiğini söyledi. Bölgede de rekoltenin 550 bin tonda kalacağını belirttiklerini anlatan Kovan, “Her bölgede şu an çiftçinin 30 lira beklentisi var. Fındık ilk defa bu sezon üreticiye hak ettiğini kazandırıyor. Şu anda üreticinin elinde fındık 24-25 lira bandında” dedi.



Tüccarların bölge bölge nerede fındık olduğunu bildikleri için fındık toplamaya devam ettiklerini anlatan Kovan, fiyatın yükselmesi endişesine karşılık 27 liraya kadar da alım yaptıklarını dile getirdi. Kovan, “Kabuklu taze fındık olarak Giresun-Ordu fındığı normal bir depolama ile 3 yıla kadar saklanabiliyor. Bu nedenle üretici tutabildiği kadar fındığı elinde tutuyor. Evlerinin bir odasını fındığa depo yapan bile var. Üretici artık bilinçli. Fabrikalar da daha çok alım yapıyor. Yeni sezona kadar ürün olmazsa ya da fiyat yükselirse diye toplu alım oluyor. TMO fiyatı bu sezon taban fiyat gibi oldu. İhracatçı ve sanayici herkes yarış içine girdi ve fiyat 22 liranın üzerine çıktı. Üretici kral gibiydi diyebilirim. Çiftçiye her zaman, ürünü piyasaya bir anda vermeyin, ihtiyaç oldukça pazara sunun diyoruz. Bu sayede fındık değerinde satılır” diye konuştu



‘TMO görevini yaptı’.



Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, rekoltenin 550 bin ton bandında gerçekleşeceğini anlatırken, üçte birinin halen üreticinin elinde olduğunu söyledi. Fiyatın biraz daha yukarı çıkmasının beklendiğini anlatan Karan, şunları söyledi:



“Bir kısmı kendi deposunda tutup, bir kısmı emanete verdi. TMO çok fındık alamadı. Çünkü piyasada TMO fiyatından daha yüksek bir fiyat oluştu. Zaten TMO’nun amacı da bu olduğu için görevini yerine getirmiş oldu. Fiskobirlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin de alımı var. Okullar bir süre açılmadı. Düğünler iptal oldu. Bu sayede eli güçlenen üretici fındığı pazara çıkarmakta nazlandı. Bu sayede fiyatı üretici belirledi. Piyasa yukarı yönlü gitti. Üretici yine panik havasına girmeden pazara fındığı kademeli indirirse böyle devam eder.”