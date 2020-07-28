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    HaberlerEkonomi Haberleri Fitch'ten kritik Çin kararı!
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    28.07.2020 - 20:10 | | AA

    Fitch'ten kritik Çin kararı!

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A " ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

    Fitch'ten kritik Çin kararı!

     

    Fitch'ten yapılan açıklamada, Çin'in kredi derecelendirmesinin ülkenin sağlam dış finansmanı, güçlü makroekonomik performansı ve ekonomik büyüklüğüyle desteklendiği belirtildi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle ekonomik faaliyetin bu yılın ilk çeyreğinde ciddi bir darbe aldığına işaret edilen açıklamada, bunun ardından Çin ekonomisinin dikkate değer bir toparlanma gösterdiği ifade edildi.

    Açıklamada, Çin’in uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunun "A " ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

    Fitch'in açıklamasında, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesinin öngörüldüğü ve büyümenin 2021'de ise yüzde 7,5 seviyesine yükselmesinin ardından 2022'de yüzde 5,5 oranında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

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