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    20.03.2020 - 07:32 | | FOREKS

    Fitch'ten kritik corona kararÄ±! Global ekonomi için büyüme tahminini düÅŸürdü

    Fitch Ratings, corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle global ekonomi iÃ§in bÃ¼yÃ¼me tahminini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

    Fitch'ten kritik corona kararÄ±! Global ekonomi için büyüme tahminini düÅŸürdü

    Ã‡eyrek dÃ¶nemli "Global Ekonomigk GÃ¶rÃ¼nÃ¼m" raporunu yayÄ±nlayanÂFitch'te baÅŸ ekonomist Brian Coulton, "DÃ¼nya GSYH'sÄ±nÄ±n seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼yor. TÃ¼m iyi niyete ve amaÃ§lara raÄŸmen global resesyon sÄ±nÄ±rÄ±ndayÄ±z"Â  deÄŸerledirmesini yaptÄ±.

    Coulton, global ekonomi iÃ§in AralÄ±k 2019'da yaptÄ±klarÄ± 2020'deÂ  bÃ¼yÃ¼menin yÃ¼zde 2,5 olacaÄŸÄ± tahminini yÃ¼zde 1,3'e indirdiklerini duyurdu.

    YÃœZDE 5'Ä°N ÃœZERÄ°NDE DARALMA BEKLENÄ°YOR

    Fitch'in yaptÄ±ÄŸÄ± bu revizyon, global GSYH'nÄ±n Ã¶nceki tahmine gÃ¶re 850Â  milyar dolar daha az olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

    Corona virÃ¼sÃ¼n Ã‡in ekonomisinde yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸokun Ã§ok aÄŸÄ±r olduÄŸunaÂ  iÅŸaret eden Coulton, Ã‡in ekonomisini 2020 ilk Ã§eyrekte bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re yÃ¼zde 5'in Ã¼zerinde daralmasÄ±nÄ±n ve yÄ±lÄ±k bazda daralmasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1 olmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±k olduÄŸunu vurguladÄ±.

    Fitch raporuhnda ABD ekonomisinin 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n tamamÄ±nda yÃ¼zde 1,90Â  ve 2021'de yÃ¼zde 1,9 bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini tahmin ederken, Euro BÃ¶lgesiÂ  ekonomisinin 2020'de yÃ¼zde 0,4 daralacaÄŸÄ±nÄ± ve 2021'de yÃ¼zde 1,8Â  bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Ã‡in ekonomisinin ise 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n tamamÄ±ndaÂ  yÃ¼zde 3,7 bÃ¼yÃ¼mesi, 2021'de bÃ¼yÃ¼menin yÃ¼zde 7.2'ye zÄ±plamasÄ±Â  bekleniyor.

    New York'ta corona virüs vaka sayÄ±sÄ± 4 bin 152'ye çÄ±ktÄ±New York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakasÄ± ve 27 ölüm tespit edildi.
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