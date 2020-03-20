Ã‡eyrek dÃ¶nemli "Global Ekonomigk GÃ¶rÃ¼nÃ¼m" raporunu yayÄ±nlayanÂFitch'te baÅŸ ekonomist Brian Coulton, "DÃ¼nya GSYH'sÄ±nÄ±n seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼yor. TÃ¼m iyi niyete ve amaÃ§lara raÄŸmen global resesyon sÄ±nÄ±rÄ±ndayÄ±z"Â deÄŸerledirmesini yaptÄ±.

Coulton, global ekonomi iÃ§in AralÄ±k 2019'da yaptÄ±klarÄ± 2020'deÂ bÃ¼yÃ¼menin yÃ¼zde 2,5 olacaÄŸÄ± tahminini yÃ¼zde 1,3'e indirdiklerini duyurdu.

YÃœZDE 5'Ä°N ÃœZERÄ°NDE DARALMA BEKLENÄ°YOR

Fitch'in yaptÄ±ÄŸÄ± bu revizyon, global GSYH'nÄ±n Ã¶nceki tahmine gÃ¶re 850Â milyar dolar daha az olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Corona virÃ¼sÃ¼n Ã‡in ekonomisinde yarattÄ±ÄŸÄ± ÅŸokun Ã§ok aÄŸÄ±r olduÄŸunaÂ iÅŸaret eden Coulton, Ã‡in ekonomisini 2020 ilk Ã§eyrekte bir Ã¶nceki Ã§eyreÄŸe gÃ¶re yÃ¼zde 5'in Ã¼zerinde daralmasÄ±nÄ±n ve yÄ±lÄ±k bazda daralmasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1 olmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±k olduÄŸunu vurguladÄ±.

Fitch raporuhnda ABD ekonomisinin 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n tamamÄ±nda yÃ¼zde 1,90Â ve 2021'de yÃ¼zde 1,9 bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini tahmin ederken, Euro BÃ¶lgesiÂ ekonomisinin 2020'de yÃ¼zde 0,4 daralacaÄŸÄ±nÄ± ve 2021'de yÃ¼zde 1,8Â bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini Ã¶ngÃ¶rdÃ¼. Ã‡in ekonomisinin ise 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n tamamÄ±ndaÂ yÃ¼zde 3,7 bÃ¼yÃ¼mesi, 2021'de bÃ¼yÃ¼menin yÃ¼zde 7.2'ye zÄ±plamasÄ±Â bekleniyor.