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HaberlerEkonomi Haberleri Fiyatı 10 liraya düştü! Vatandaş stok yapıyor
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27.11.2020 - 12:54 | | İHA

Fiyatı 10 liraya düştü! Vatandaş stok yapıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yerli hamsinin kilosu 10 TL'ye düşerken, vatandaş stok yapmaya başladı.

Fiyatı 10 liraya düştü! Vatandaş stok yapıyor

Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de kendini gösteren hamsinin bol avlanması fiyatını düşürdü.

Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Hamsi geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar bölgede en çok avlanan balık olunca fiyatı da 10 TL olarak sabitlendi. Vatandaşlar kilolarca alarak stok yapıyorlar. Bol çıkan hamsi balıkçılarında vatandaşların yüzünü güldürdü. İşlerimiz bugünlerde iyi. Her gün taze balık tezgahlarımızda yerini alıyor” dedi.

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