GameStop’ta hisse alımına kısıtlama geldi

Küçük yatırımcı ile hedge fon yöneticileri arasındaki piyasa savaşları ABD ve Avrupa borsalarını sarstıktan sonra Asya’ya da yayılmıştı. Avustralya borsalarındaki bazı şirketlerdeki sosyal medya temelli hareketler finans kurumlarının milyarlarca dolar kaybetmesine neden olmuştu. Yatırımcılar, ünlüler ve politikacılar bu kısıtlamalara tepki gösterirken internet üzerinden işlem yapılan platformlar küçük yatırımcıların değil Wall Street’in çıkarlarını korumakla suçlandı.