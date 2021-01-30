30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
GameStop’ta hisse alımına kısıtlama geldi
İnternet forumlarında bir araya gelen ve Wall Street’teki profesyonellerle hisse savaşlarına giren küçük yatırımcı ordusuna internet üzerinden hisse alım satımı yapılan platformlardan aralarında GameStop ve AMC Entertainment’in de bulunduğu hisselerin alım satımına kısıtlama getirildi.
Küçük yatırımcı ile hedge fon yöneticileri arasındaki piyasa savaşları ABD ve Avrupa borsalarını sarstıktan sonra Asya’ya da yayılmıştı. Avustralya borsalarındaki bazı şirketlerdeki sosyal medya temelli hareketler finans kurumlarının milyarlarca dolar kaybetmesine neden olmuştu. Yatırımcılar, ünlüler ve politikacılar bu kısıtlamalara tepki gösterirken internet üzerinden işlem yapılan platformlar küçük yatırımcıların değil Wall Street’in çıkarlarını korumakla suçlandı.
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.