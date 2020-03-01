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    01.03.2020 - 10:54 | | AA

    Gayrimenkul fuarı MIPIM, koronavirüsten dolayı ertelendi

    Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenmesi planlanan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendi.

    Gayrimenkul fuarı MIPIM, koronavirüsten dolayı ertelendi

     

    Alkaş'ın MIPIM'ın organizatörü Reed MIDEM'e dayandırdığı açıklamada, virüs sebebiyle oluşan kaygılardan ötürü katılımcı ve çalışanların sağlığına öncelik verilmesinden dolayı 10-13 Mart'ta düzenlenmesi beklenen fuarın 2-5 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Reed MIDEM İcra Kurul Başkanı Paul Zilk, "Bu kolay alınmış bir karar olmamakla birlikte yeni açıkladığımız ertelenen tarihlerimizin MIPIM katılımcılarına hedeflerini ileriye taşımak için de fırsat sunacağına inanıyoruz. Tüm katılımcılarımıza yapıcı desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

    Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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