Gaziantep'te üreticilere 30 süt soğutma tankı dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki dağıtım törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi ile birlikte dünyada gıda güvenliğinin en önemli konu olduğunu, toprağı, suyu, havayı korumak, gıdayı güvenli bir şekilde iletmek zorunda olduklarını belirtti.

Kurdukları sistemin bugün yükselerek devam ettiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tanklar önemli. Peynirimiz yeterince tanınmıyor. İddia ediyorum ki peynirimizin mozerelladan bir farkı yok. Çok lezzetli ama bunu markalaştırıp dünyaya tanıtmamız gerekiyor. GastroAntep'te ülkede markalaşmış şehirlerin temsilcileriyle görüştük onları ilimize davet ettik. Üretimimizi çoğaltmamız lazım. Yerli üretimi destekliyoruz. Bu tank binlerce insanın istihdamı, toprağın rahatlaması demek. Biz bu çalışmaları yapınca süt fazlası oluştu. Gazi şehir için bu bir mucizeydi. Bebeklerin erken doğmasından dolayı her anne adayına süt götürmeye başladık. Şehirdeki her anneye günlük bir bardak süt dağıtıyoruz. Peynirimiz için çalışacağız. Sizlerin derdi de sevinci de bizim. Hep birlikte kim ne derse desin milletin derdine derman olacağız."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, süt ve etin beraber bir bütün olduğunu, süt olmazsa etin olmadığını belirterek şehre özgü süt ürünlerinin kıymetini bilerek civarlardaki pazarlama imkanı olan yerlere tanıtılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da bölge kaynaklarının korunması için yapılan bu proje için teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise temel gıdalardan biri olan sütün değerinin daha da artması için yapılan çalışmayı kıymetli bulduğunu anlattı.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da sütün insan hayatındaki yeri ve besin olarak önemine değindi.

Programda çiftçiler adına konuşan Şehitkamil ilçesi Göksüncük köyünde süt üretimi yapan 28 yaşındaki Kudret Bulut Yekta, tank sayesinde sütün kalitesini koruyarak mandıraya ulaştıracaklarını ifade etti.

Dağıtılan süt tankları ile beraber üreticinin kar oranının yüzde 20 ila 30 arasında artması öngörülüyor.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Programın devamında, Fatma Şahin, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ayhan Sarı ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, tarım, gıda, hayvancılık ve yöresel ürünlerin yetiştiriciliği, üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda üreticiye eğitimler verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, Büyükşehir Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan eğitimlerle il içinde üretimi yapılan tüm tarımsal ürünler hakkında çiftçilere modern üretim teknikleri, budama, toprak işleme teknikleri, modern sulama yöntemleri, hastalık ve zararlı mücadelesi, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele yöntemleri ve alternatif ürün üretim teknikler öğretilecek.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, MHP Milletvekili Sermet Atay, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılıç ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman da katıldı.