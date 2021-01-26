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26.01.2021 - 02:33 | | AA

Gelecek mali yıl bütçesinde 40 milyar dolar açık bekliyorlar

Kuveyt'in 2021-2022 mali yılında yaklaşık 12,1 milyar dinar (40 milyar dolar) bütçe açığı beklediği bildirildi.

Gelecek mali yıl bütçesinde 40 milyar dolar açık bekliyorlar

 

Kuveyt resmi haber ajansına (Kuna) göre, Maliye Bakanlığı açıklamasında, bütçe harcamalarının 23 milyar dinar (76 milyar dolar) olacağı belirtildi.

Açıklamada, aynı dönem için bütçe gelirlerinin 10,9 milyar dinar (36 milyar dolar) olacağı, dolayısıyla açığın 40 milyar dolar olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Kuveyt hükümeti, küresel piyasalardaki ham petrol fiyatlarındaki iyileşmeyle mevcut mali yıl bütçesi tahminlerine göre yüzde 62 artışla yaklaşık 9,12 milyar dinar (30,1 milyar dolar) petrol geliri bekliyor.

Geçen yıl Kuveyt Ulusal Meclisi, kamu hazinesindeki likiditeyi artırmak amacıyla Gelecek Nesiller Rezerv Fonu yararına petrol gelirlerinden yüzde 10'luk kesintiyi durdurmaya yönelik yasal bir değişikliği onaylamıştı. Söz konusu değişikliğe göre bütçe açığının bir kısmını karşılamak hedefiyle kullanılmak üzere 12 milyar dolar bütçeye aktarılacak.

Petrol zengini Kuveyt ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada talebin azalması sonucu 2020'de ham petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı büyük zarar yaşadı.

Kuveyt'te mali yıl 1 Nisan ile bir sonraki yılın 31 Mart'ı arasında düzenleniyor.

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